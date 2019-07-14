ممرضة مسنة تحقق نجاحًا لافتًا في مجال عرض الأزياء بعد إعلان غير حياتها

استطاعت الممرضة تشوي سون هوا (75 عاما) أن تحقق نجاحا لافتا بعد انضمامها إلى مجال عرض الأزياء في كوريا الجنوبية، وباتت هذه المرأة أكبر عارضات الأزياء سنا بعدما عملت في الماضي كممرضة في المستشفى لفترات طويلة كانت تمتد على مدار الأسبوع أحيانا، ولديها الآن أكثر من ألف متابع عبر "أنستقرام".

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وقررت تشوي تغيير حياتها إثر مشاهدتها إعلانا تلفزيونيا عن عارضات الأزياء المسنات، وخضعت لتدريب قبل حصولها على وظيفة لدى وكالة أزياء أتاحت لها فرصة البدء في مسيرتها على منصات عرض الأزياء.

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وتقول: "أظن أن مزاولة هذه المهنة في سني معجزة، الأمر أشبه بتسجيل هدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي خلال مباراة كرة قدم"، موضحة: "التمكن من تناول وجبة الغداء كان صعبا، الضغط النفسي كان هائلا، كنت كمن يخبّئ في داخله بركانا على وشك الانفجار".

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وتشير إلى أنها كانت تصبغ شعرها بالأسود تلبية لرغبة المرضى بألا يبدو أفراد طاقم التمريض "مسنين للغاية"، أما اليوم، فيبدي مصممو الأزياء الكوريون الجنوبيون إعجابا بالطابع الفريد للون شعرها الأبيض على منصات العرض، حيث أكدت مصممة الأزياء كيم هي جين (32 عاما): "هي فريدة وتتمتع بمزايا مختلفة تتلاءم مع الطابع غير التقليدي الذي أسعى إلى إظهاره من خلال تصاميمي".

وتروي المصممة التي استعانت بتشوي في عرضها خلال أسبوع سيول للموضة: "أصنع ملابس للأشخاص في العشرينات أو مطلع الثلاثينيات من العمر"،وفي الأسواق الغربية، تتجه العلامات التجارية إلى الاستعانة بعارضات يعكسن بصورة أكبر التنوع على صعيد الشكل والسن، وقد حققت عارضات من أمثال جاكي أوشاونيسي وجان دو فيلنوف وماي ماسك (والدة إيلون ماسك) الشهرة في عرض الأزياء في سن 60 عاما أو 70.

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