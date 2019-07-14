6 أسباب مختلفة وراء ظهور الدمامل المتكررة

يعانى الكثيرون من الظهور المتكرر للدمامل مما يؤثر على البشرة والحالة النفسية للمريض، وتظهر الدمامل نتيجة الإصابة بعدوى بكتيرية أو فطرية، وهنا يصف الطبيب العلاج المناسب للحالة وقد يكون مضادات حيوية وكريمات مضادة للفطريات والالتهابات، وفقًا لما ذكره موقع "mayoclinic" فإن هناك بعض الأسباب المختلفة التى تؤدى لظهور الدمامل المتكررة وهى:

1:قد يكون سبب ظهور الدمامل المتكرر هو الإصابة بمرض السكر.

2: وجود مشاكل فى الجهاز المناعى يزيد من خطر الإصابة بالدمامل.

3:سوء التغذية وعدم تناول الأطعمة الصحية يزيد من ظهور الدمامل فى المناطق المختلفة.

4:إهمال النظافة وتراكم الفيروسات والفطريات يسبب ظهور الدمامل.

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5:التعرض للمواد الكيميائية، يسبب ظهور الدمامل والتهابات الجلد.

6:الآثار الجانبية لبعض الأدوية قد تزيد من ظهور الدمامل.

فى حالة تكرار ظهور الدمامل ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف السبب وعلاجه، مع علاج الدمامل عن طريق وضع كمادات مياه دافئة على المكان المصاب وتناول المضادات الحيوية وتنظيف الجرح جيدا بعض تصفية الدمل والتخلص من الصديد.

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