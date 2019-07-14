شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة مصدر جيد للألياف وأوميجا 3.. تعرف على فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الذرة الحلوة هي خضروات صيفية لا تقاوم ومصدر جيد للألياف، وتشمل الفوائد الصحية للذرة إدارة مرض السكري والوقاية من أمراض القلب المزمنة وخفض ضغط الدم، وهي واحدة من الحبوب الأكثر شعبية في العالم وتشكل الغذاء الرئيسي في العديد من البلدان، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى “OrganicFacts”.

الفوائد الصحية للذرة

توفر الذرة العديد من الفوائد الصحية بسبب وجود العناصر الغذائية عالية الجودة في الداخل، إلى جانب كونها إضافة لذيذة إلى أي وجبة ، فإن ثرائها في المواد الكيميائية النباتية يوفر الحماية ضد عدد من الأمراض المزمنة.

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الذرة تمنع البواسير

يصل محتوى الألياف في كوب واحد من الذرة إلى 18.4٪ من الكمية اليومية الموصى بها. هذا يساعد في التخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والبواسير ، وكذلك يقلل من خطر الاصابة بسرطان القولون بسبب الذرة كونها حبوب كاملة.

الذرة تعزز النمو

الذرة غنية بمكونات فيتامين ب ، وخاصة الثيامين والنياسين، والثيامين ضروري للحفاظ على صحة الأعصاب والوظيفة الإدراكية، ونقص النياسين يؤدى إلى صعوبة النمو.