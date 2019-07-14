شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن هناك العديد من الأشخاص يعانون من انخفاض المغذيات فى الجسم وبالتالى يكونون أكثر عرضة للأمراض.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من عنصر السيلينيوم يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.

ويعتبر السيلينيوم المعدن الموجود فى التربة والمنتجات الحيوانية، والأطعمة ذات الأصل النباتى، بما فى ذلك المأكولات البحرية والمكسرات البرازيلية، واللحوم، والحليب، والبيض.

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ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) فالسيلينيوم هو ضروري لصحة الإنسان، حيث إنه يعزز الجهاز المناعي، ويحافظ على سلامة الحمض النووي.

وقد أظهرت الدراسات أيضا أن السيلينيوم من المواد المضادة للأكسدة، مما يعنى أنها يمكن أن يحمي ضد الأكسدة وهى العملية التى تسبب تكون الجذور الحرة التى تتلف الخلايا.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن نقص السيلينيوم يؤدى إلى انخفاض مستوى حماية الخلايا من التلف.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 500 شخص أن المرضى الذين يعانون من سرطان الكبد والمرارة وسرطان القنوات الصفراوية لديهم مستويات أقل من السيلينيوم فى دمائهم.

وفى هذا السياق كشف البروفيسور لوتز شوميبرغ، من معهد تجارب الغدد الصماء في برلين، ألمانيا، أن انخفاض مستويات السيلينيوم فى الدم قد ترتبط بخطر الإصابة بسرطان الكبد بمعدل 10 أضعاف.