ماتياس أسفا.. صانع البهجة الصباحية في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاب إثيوبي يدعى "ماتياس أسفا" يعمل في مهنة الـ"بارستا" وتعني بالإيطالية صانع "بهجة الصباح" كمدلول لكل من يعد الشاي والقوة الصباحية، كما أن إعداد القهوة في إثيوبيا يتم وفقا لطريقة فن اللاتيه.. سبع سنوات متواصلة كانت حصيلة عمل "أسفا" في هذه المهنة.

أجرت "العين الإخبارية" مقابلة معه حول كيفية اختياره للمهنة والهدف منها، فقال إنه "لم يعد عاشقا لإعداد القهوة بقدر ما يركز على الحفاظ على جودة مذاقها، وتعدى الأمر مؤخرا إلى وضع لمسات يديه عبر رسم لطيف على رغوة القهوة تثير تفاعل زبائنه".

وينحدر "أسفا" من قومية الهدية في جنوب إثيوبيا والمنطقة معروفة بزراعة البن والفلفل الأخضر، ويضيف "أسفا" أنه كان في صغره يحتسي فنجانا من القهوة كل صباح مع أسرته وجيرانه، ما دفعه إلى مهنة إعداد القهوة بطريقة تسر الزبون.