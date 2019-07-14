شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لظهور رائحة الأذن الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تصاب الأذن ببعض الأمراض والمشاكل الصحية التى تعرضها للالتهاب وضعف شديد فى السمع، فضلا عن ذلك فقد تظهر روائح كريهة من الأذن ولا يعرف الكثيرون سبب ذلك.

الاذن وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك أسباب مختلفة لظهور رائحة الأذن الكريهة وهى: 1: وجود عدوى فى قناة الأذن الخارجية الوسطى ويسبب ذلك التهاب شديد وظهور صديد أصفر وأخضر يصاحبه ظهور رائحة كريهة فى الأذن. 2:إهمال النظافة الشخصية قد يسبب ظهور روائح كريهة فى الأذن. Advertisements 3:وجود ثقب فى الأذن من الاسباب التى تزيد من ظهور روائح كريهة. 4:وجود الشمع المفرط داخل الأذن يسبب رائحة كريهة والتهابات شديدة.

رائحة الاذن 5:التلوثات والحواجز والمواد المتراكمة فى الأذن تسبب رائحة كريهة ومنها دخول الشعر فى الأذن ومستحضرات التجميل. وهنا ينصح بالاهتمام بالنظافة الشخصية والتخلص من الاوساخ والأتربة المتراكمة فى الأذن مع علاج شمع الأذن والحرص على وضع القطرات التى تساعد على تنظيف الأذن، ولكن تحت اشراف الطبيب، مع المتابعة الدورية مع الطبيب فى حالة الإصابة بالتهابات ومشاكل فى الأذن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 أسباب لظهور رائحة الأذن الكريهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.