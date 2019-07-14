5 حلول لفقدان الشهية بعد جلسات العلاج الكيماوي

يعدّ العلاج الكيماوي من العلاجات القوية التي تترك آثاراً جانبية تتفاوت ما بين الإسهال أو الإمساك أو الشعور بالغثيان وفقدان الشهية، أو الإرهاق والأنيميا، فضلاً عن الكدمات والنزيف أو التهاب الفم، وسقوط الشعر.

وقالت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي إن الشعور بالغثيان من الأعراض الشائعة للعلاج الكيماوي، ونصحت بتناول الأكل على فترات متقطعة وبكميات قليلة، مع ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمعلّبة، والمشروبات الغازية والقهوة والطعام الحار.

كما نصحت بـ"ضرب" الطعام في الخلاط، وشرب كمية وفيرة من الماء حتى يتخلص الجسم من السموم الموجودة في الدواء، بهدف حماية المثانة والكلى.

ويجب أيضاً شرب لترين من الماء قبل جلسة العلاج بيوم على الأقل، والاستمرار في ذلك لمدة يومين أو ثلاثة أيام بعدها.





ووجَّهت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي 5 نصائح للتغلب على فقدان الشهية بعد جلسات الكيماوي:

1- تناول وجبات صغيرة على فترات متقاربة.

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2- أكل الأطعمة التي تعطي طاقة مثل البلح والتين أو الفواكه المجففة.

3- تناول الغذاء سهل المضغ والبارد كالزبادي والأيس كريم.





4- يمكن استبدال اللحوم والدواجن بالشوربة.

5- أكل وجبة خفيفة قبل النوم.

وشدّدت المؤسسة لأي شخص يعالج بالكيماوي على الاهتمام بوجبة الإفطار الغنية بالبروتين، بغية إمداد الجسم بالطاقة اللازمة ما يمكنه من ممارسة أنشطتة اليومية بشكل طبيعي.



