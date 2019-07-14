تقليل السعرات الحرارية حل سحري لأمراض القلب

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حازم بدرالأحد 2019/7/14 12:59 صباحا بتوقيت أبوظبي
الاستغناء عن 300 سعر حراري يومياً يحمي القلب
توصّلت دراسة أمريكية إلى أن الاستغناء عن 300 سعر حراري يومياً يساعد بشكل ملحوظ على تحسّن مستويات الكوليسترول والضغط والسكر في الدم، وعلامات أخرى لها علاقة بأمراض القلب.
وأُجرِيت الدراسة على 218 من البالغين تحت سن 50 عاماً، ونُشرِت نتائجها في 11 يوليو/تموز الجاري بمجلة "The Lancet Diabetes & Endocrinology"، وهي جزء من مشروع المعاهد الوطنية للصحة بأمريكا، يُسمّى "CALERIE" (التقييم الشامل للآثار طويلة الأجل لتقليل استهلاك الطاقة).
وانطلقت الدراسة من فرضية للباحثين بأن مجرد خسارة الوزن وحدها لا تؤدي إلى تحسين الصحة، وإنما يتطلب الأمر بعض التغييرات الأيضية الأكثر تعقيداً، والناتجة عن تناول سعرات حرارية أقل.
وخلال الشهر الأول من التجربة، تناول المشاركون 3 وجبات في اليوم، من شأنها أن تخفّض ربع السعرات الحرارية اليومية، للمساعدة في تدريبهم على النظام الغذائي الجديد.
واختار المشاركون من بين 6 وجبات مختلفة تستوعب التفضيلات الثقافية أو غيرها من الاحتياجات، كما حضروا جلسات الإرشاد الجماعي والفردية للأشهر الـ6 الأولى من التجربة، بينما اتبعت مجموعة أخرى نظامها الغذائي المعتاد.
وطُلِب من المشاركين الحفاظ على تخفيض السعرات الحرارية بنسبة 25% لمدة عامين، وتنوعت قدراتهم على القيام بذلك؛ إذ بلغ متوسط تخفيض السعرات الحرارية لجميع المشاركين حوالي 12%، وتمكنوا من الحفاظ على انخفاض بنسبة 10% في وزنهم.
ورصد الباحثون عدةً من التحسينات في العلامات التي تقيس خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي بعد عامين، كما أظهر المشاركون أيضاً انخفاضاً في العلامات الحيوية التي تشير إلى التهاب مزمن مرتبط بأمراض القلب والسرطان، والانخفاض المعرفي.
وقال وليام كراوس، أخصائي أمراض القلب بجامعة "ديوك"، الباحث الرئيسي في الدراسة: "هذا يدل على أن التعديل الذي لا يكون شديداً مثل ما استخدمناه في هذه الدراسة يمكن أن يقلّل من عبء مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية".
وأضاف في تقرير نشره موقع جامعة "ديوك" تزامناً مع الدراسة: "يمكن للناس القيام بذلك بسهولة، مثل عدم تناول الوجبات الخفيفة بعد العشاء".
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