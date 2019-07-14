تعالج السكري والكوليسترول.. 8 مميزات لـ"الأوميجا لوب"

إذا كنت ترغب في وزن مثالي بدون حرمان من الطعام، يمكنك إجراء عملية "الأوميجا لوب"، ما يتيح لك تغيير حياتك واتباع نمط صحي وسليم.

وتعتبر "الأوميجا لوب" أحدث عمليات السمنة، ومن بين أكثرها فعالية لما تتمتع به من نسبة أمان، بعيداً عن استئصال جزء من المعدة.





وقال الدكتور محمود الإكيابي، استشاري جراحات السمنة بمصر، إن "الأوميجا لوب" هي الأكثر فعالية من بين عمليات السمنة، ومعتمدة عالمياً كأقوى العمليات بالنظر إلى نتائجها المبهرة، إذ يخسر المريض عبرها 50% من وزنه بطريقة آمنة تماماً دون أي آثار جانبية.

وأضاف أن العملية تمثل نتيجة التطور الطبي الهائل لجراحات السمنة؛ حيث تصل نسب نجاحها إلى 95% غير العمليات الأخرى التي يبلغ معدل نجاحها 60%.

وحدّد الإكيابي أهم مميزات عمليات "الأوميجا لوب" في النقاط التالية:

1- لا تؤدي إلى القيء عكس بقية العمليات.





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2- لا تحرمك من السكريات.

3- تُجنِّب زيادة الوزن مرة أخرى.





4- تعالج السكري والكوليسترول.

5- آمنة تماماً (بدون قَص المعدة).

6- يمكنها تعديل عمليات السمنة غير الفعالة.





7- تَصلُح لأي شخص خلافاً لسائر العمليات.

8- ليس لها شروط خاصة بالأكل بعد العملية، مدى الحياة.



