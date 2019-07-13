أسباب شعور طفلك بحرقة المعدة "الحموضة" تعرفي عليها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 11:21 مساءً - يعاني 2% من الأطفال ما بين 3-9 سنوات وكذلك 5% منهم ما بين 10 -15 سنة من حرقة المعدة، وذلك نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل تناول أطعمة دسمة أو الإفراط في تناول الشوكولاته والحلويات أو لأسباب مرضية أخرى.

التقت "الخليج 365 وطفلك" باختصاصية التغذية في عيادات كير بالرياض "وجدان قطب" لتحدثنا حول هذا.

بينت "قطب" أن شعور الأطفال بالحموضة أو حرقة المعدة يحدث نتيجة إصابتهم بارتجاع في المريء بسبب عدم اكتمال نمو الجهاز الهضمي لديهم، فحرقة المعدة عند الأطفال عبارة عن شكوى الطفل من الشعور بالألم وحرقة بالفم والبلعوم خاصة بمنطقة منتصف القفص الصدري بعد تناوله الطعام الأسباب التي تؤدى لحدوث "الحموضة" عند الأطفال: التهاب وقرحة في المعدة.

وجود ضعف في العضلة السفلية للمريء.

إفراز بعض العناصر الناتجة عن مشكلة في البنكرياس، أو نتيجة وجود فتق في الحجاب الحاجز.

تناول الطفل كميات كبيرة من الحوامض.

تناوله كميات كبيرة من الطعام المبهر والحار والصلصة.

الإفراط في تناول الشوكولاته والشيبسات.

بعض مشاكل الجهاز الهضمي قد تتسبب في الشعور بالحرقة والحموضة ومنها البكتيريا الحلزونية.

تناول بعض الأدوية التي من أعراضها الجانبية الحموضة. أعراض حرقة المعدة: Advertisements شعوره بالغثيان بشكل دائم، والشعور بوجود طعم مر في الفم.

وجود وجع في الصدر وألم بالبطن.

صعوبة في التنفس.

التقيؤ باستمرار مع وجود بعض نقاط الدم مع البراز والسعال الشديد. العلاج: العلاج يعتمد في البداية على تحديد سن الطفل والسبب، سواء كان التهاباً في المعدة أو بكتيريا حلزونية، فضلاً عن تناول جرعات من الأدوية المضادة للحموضة مع أدوية تحسن حركة الأمعاء. الحرص على اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة والابتعاد تماما عن الأطعمة التي تحتوي البهارات والصلصات خاصة الشطة والتقليل قدر الإمكان من الزيوت والمقالي والشوكولاتة، وكذلك القهوة المضافة إلى الصودا، النعناع.

يجب أن يتناول طفلك وجبات صغيرة متكررة خلال اليوم بدلاً من وجبات كبيرة الحجم.

لا تدعِيه ينام بعد الأكل بأقل من ساعتين مع الحرص على أخذ وضعية النوم الصحيحة للطفل، فيجب على الأم جعل رأسه مرتفعاً بنحو (30) درجة باستعمال بعض الوسائد الطرية الخاصة للأطفال ووضعها في القسم العلوي من جسمه، فهذه الطريقة تحميه من ارتجاع المعدة.

"الشمر" من الأعشاب المفيدة جداً لعلاج حموضة المعدة، ويجب أن تخلط ملعقتان من الشمر مع كوب من الماء المغلي وتركه لمدة 15 دقيقة ومن ثم إعطاء الطفل منه. شرب الحليب البارد الخالي من السكر مفيد جداً للتخلص من حرقة المعدة بشكل فوري.

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