شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف طمنيه.. اعرفى أسباب الخوف الزائد عن طفلك وإزاى تعالجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "خوف وبكاء ووحدة"، جميعها أعراض قد تظهر على الطفل وتدل على لإصابته باضطراب الخوف الشديد الذى يؤثر على حياته وتعاملها مع الآخرين، قد يكون نتيجة التعامل الخاطئ مع الطفل واستخدام أسلوب التهديد أو نتيجة أسباب صحية.

وحسب ما ذكره موقع childrenshospital فإن هناك أسبابا مختلفة لإصابة الطفل بالخوف الزائد ومنها:



الخوف

1: قد يكون الخوف الشديد نتيجة معاملة الأهل السيئة واستخدام اسلوب التهديد والعقاب بشكل متكرر.

2:مشاهدة أفلام الرعب وسماع القصص المخيفة قد يؤثر على نفسية الطفل ويعرضه لاضطراب الخوف الشديد.

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3: التعامل السيئ مع الطفل وافتقاد الحنان والعطف يجعله يشعر بالخوف دائما وعدم الثقة فى أى شخص.



خوف

4:الخلافات الزوجية والمشاجرات المستمر تؤثر على نفسية الطفل وتعرضه لاضطراب الخوف والهلع.

5:قد يكون الخوف الشديد نتيجة العوامل البيولوجية، حيث تحتوى الدماغ على مواد كيميائية تسمى الناقلات العصبية تسبب التوتر الشديد والخوف.

6:العوامل البيئية والظروف المحيطة بالطفل تعرضه لاضطراب الخوف قد يكون ذلك بسبب انفصال الأبوين أو الوفاة والمرض.

فى هذه الحالة يجب أن تقرب الأم من طفلها وتشعره بالأمان والحب وتشجعه دائما، مع تجنب الصراخ والصوت العالى أثناء المناقشة معه.