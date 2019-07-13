تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الكراميل

المقادير

2 x معلقة كبيرة زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 x كوب سكر

1 x كوب كريمة لبّاني الخطوات

فى وعاء على النار نضع السكر ونتركه دون تقليب حتى يتغير لونة للون الذهبى.

ثم نضيف الكريمة بالتدريج مع التقليب المستمر.

ثم نضيف الزبدة مع الاستمرار فى التقليب حتى يتجانس الخليط ثم يترك ليبرد. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

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