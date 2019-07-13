تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عجينة البيتزا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

4 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة كبيرة خميرة

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة ملح

½ x كيلو دقيق

¼ x لتر لبن كامل الدسم (دافئ) الخطوات

نذوب الخميرة والسكر فى اللبن الدافئ ويتم تغطية وتركة مده عشر دقائق حتى يعمل رغوة.

فى وعاء نخلط الدقيق والملح والباكينج بودر.

نعمل حفرة فى وسط الدقيق ونضع اللبن المذوب فية الخميرة .ثم نضع الزيت

نعمل على عجن المكونات مع بعض جيدا حتى يتكون عجين مطاطيا غير لاصق.

على مكان مسطح مرشوش قليل من الدقيق نعمل على عجنها مده عشر دقائق تقريبا.

توضع فى الوعاء ثانيا ويرش عليها معلقة زيت وتغطى بنايلون وتوضع فى مكان دافئ مده لا تقل عن ساعتين.

عند تضاعف حجم العجين ترفع وتقطع حسب الحاجه. وتفرد بالنشابة على سطح مرشوش دقيق و تكون العجينة جاهزة لإضافة المكونات وعمل البيتزا على حسب الرغبة. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : طريقة إعداد وتحضير مكرونة البيتزا طريقة إعداد وتحضيرالبيتزا بجبن البارميزان والبطاطس

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