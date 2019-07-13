شكرا لقرائتكم خبر عن قربت على الخمسين ..اعرف ازاى تتجنب خشونة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خشونة الركبة واحدة من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على القيام بالواجبات اليومية والتحرك بشكل طبيعى مما يؤثر على الحياة الحالة النفسية للمريض، ففى الغالب يصاب كبار السن بخشونة الركبة ، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح التى تحد من خطر الاصابة بخشونة الركبة حسب ما ذكره موقع rush.edu وهى:



الركبة

1:يجب أن تتجنب الوقوف لفترات طويلة، وذلك لحماية الركبتين من الحمل الزائد عليهم وتعرضهم للالتهاب والخشونة.

2:ثنى الركبة والضغط على الغضاريف يعرضها لخشونة والتهاب.

3:التمارين الرياضية من أهم الطرق التى تساعد على تعزيز صحة وعضلات الجسم ، لذلك يجب المواظبة على ممارسة التمرين الرياضى ولكن تجنب ممارسة الرياضة التى تضغط على المفاصل مثل رياضة العجل.



خشونة الركبة

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4: ينصح بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة لصحة الجسم وخصوصا الكالسيوم والمغنسيوم.

5:تحتوى الشمس على فيتامين د، لذلك ينصح بالتعرض لأشعة الشمس فى الصباح الباكر لتعزيز صحة العضلات والمفاصل.

6:ابتعد عن تناول المشروبات الغازية والكحولية فهى تؤثر على صحة العظام والمفاصل.