متى تخرجين مولودك للمرة الأولى؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 07:32 مساءً - عندما تعودين مع طفلك للمنزل بعد الولادة ستشعرين بانك في مكان آمن، تحمين طفلك من كل يا يمكن أن يؤذيه أو يضر بصحته فهو يمتلك مقاومة ضعيفة. تخافين عليه جدا وتحرصين على عدم تعرضه للبكتيريا أو الفايروسات. ولكن ماذا عندما تتساءلين عن الوقت الذي تخرجين فيه طفلك لأول مرة خارج المنزل يعد الولادة؟

اليكي بعض النصائح لسلامة مولودك :

- إن لم يخبرك الطبيب بأن على مولودك البقاء في المنزل، فان بإمكانك إخراجه في أي وقت شعرت فيه بالاستعداد لهذه الخطوة.

- قد تترددين بسبب حجم مولودك الصغير وهشاشته ولكن الهواء المنعش والنقي وتغيير الأجواء سيحسن من المزاج.

- اذا كان مولودك ذو مناعة ضعيفة أو مولود خديج (ولد قبل أوانه) فقد لا ينصحك الطبيب بالخروج.

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- من السهل على المولود التقاط الفايروسات والجراثيم لذا عليك تجنب بعض الأماكن كالأماكن المزدحمة مثل المطاعم والمولات خاصة خلال الأسابيع الستة الأولى من عمر المولود. إن كان عليك اصطحاب مولودك لزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات الدورية كالوزن وتطور نموه أو بسبب تعرضه لوعكة صحية فمن الحكمة أن تحددي موعدا مسبقا وتتجنبين الانتظار الطويل في العيادة فالمولود قد يلتقط الفيروسات. بعض العيادات لديها غرف انتظار مستقلة فاستفسري إن لزم الأمر.

- تجنبي الخروج مع مولودك في وقت الازدحامات.

- احرصي على أن يكون مولودك في كرسي، سلة أو عربة عند اصطحابه للخارج لا أن يتنقل من يد لأخرى.

- غطي مولودك ببطانية خفيفة لحمايته. وكذلك العربة أو الكرسي بقماش خفيف مثقب ليحميه من الحشرات.

- تجنبي أشعة الشمس المباشرة.