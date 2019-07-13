غدير الشيرازي أول فتاة عربية تصنع دمى تشابه الأطفال الحقيقين

تمتلك الشابة الكويتية غدير الشيرازي موهبة فريدة وغريبة على الدول العربية، حيث تعتبر أول فتاة عربية تصنع دمى تشابه الأطفال الحقيقين إلى درجة كبيرة جدا، وتحدثت الشابة غدير عن تجربتها وكل ما يتعلق بهذه الهواية، بعد أن تعلمتها خارج بلادها، ونجحت في تطويرها وتحويلها من مجرد هواية تمارسها، إلى عمل ونشاط فني واجتماعي، حيث تقول الشيرازي عن بداية تجربتها في عالم صناعة الدمى: "تعلمت صناعة دمى الريبون في بريطانيا، وعندما عدت إلى الكويت واصلت تعلمها وتطوير نفسي في هذا المجال، وقد كانت فقط هواية، لكن عندما رأيت الإقبال والتشجيع من الناس حولي رغبت في تطوير هذه الهواية، وأنشأت الحساب الخاص بي على موقع إنستغرام، ووضعت صورا ومقاطع فيديو لأعمالي، فأصبح لدي الكثير من المتابعين، إلى الوقت الذي طلب فيه مني أول شخص صناعة دمية له، وعندها بدأت بصناعة الدمى للزبائن".

وتبين غدير المواد التي تصنع منها هذه الألعاب: "هناك نوعين من دمى الريبون، أولها يصنع من مادة الفاينال، والتي تكون في قوالب جاهزة، أقوم أنا بإضافة التفاصيل الصغيرة عليها وأركبها لتصبح جاهزة، والنوع الثاني من السيليكون، حيث أقوم بنحت الدمية وأصنع قالب وفيه أصب مادة السيليكون، وأحصل على دمية غير ملونة، ومن ثم أقوم بتلوينها ووضع التفاصيل بالإضافة إلى زراعة الشعر".

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