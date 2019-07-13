6 مأكولات صحية للثلث الأول من الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 يوليو 2019 04:34 مساءً - عليك الآن بالتفكير بما تأكليه في هذه المرحلة، لذا سنطرح عليك هذه الأفكار لتناول الأطعمة التالية لنمو صحي لجنينك في المرحلة الأولى من الحمل. هذه الأطعمة ليست فقط صحية لفترة حملك ولكنها مهمة جدا في الثلث الأول من الحمل لان جنينك يعتمد عليك لتوفير احتياجاته الغذائية من الآن.

السبانخ:

مفيد جدا لمنع تشقق العمود الفقري الذي يعتبر تشوها في الأنبوب العصبي. السبانخ أيضا غنية بالألياف، الحديد، المغنسيوم وكذلك فيتامين A,C,E,K

البطاطا الحلوة:

غنية بفيتامين C، الألياف، فيتامين B والبوتاسيوم. جميع هذه الفيتامينات مفيدة للغاية في الثلث الأول من الحمل.

الموز:

هذه الفاكهة غنية ومفيدة جدا. أنت وجنينك ستحصلان على فيتامين B6 والبوتاسيوم من الموز. ويعتبر فيتامين B6 المفتاح لتطور الجهاز العصبي لدى جنينك.

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جبنة الكوتاج أو الجبنة القريش:

هذه الجبنة تساعد على مقاومة التعب. تحتوي على فيتامين A,D وكذلك تحتوي على الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، البوتاسيوم والزنك.

الأفوكاتو:

من الأفضل تناولها يوميا في الثلث الأول من الحمل فهي غنية بالدهون الصحية والألياف.

العنب:

يخفف التورم ويزيد من مرونة البشرة، ويقوي جهاز المناعة ويحسن من نمو الجنين.