من التفاحة إلى الكمثرى.. شكل الجسم يحدد المرض المحتمل

يضع الأطباء تقسيما وفقا لتوزيع الدهون في الجسم، وتعد التفاحة أو الكمثرى أو الساعة الرملية أبرز مجموعات هذا التقسيم الذي يساعد الأطباء على تشخيص الأمراض بسرعة.

وعبر صحيفة "صن" البريطانية قدم مجموعة من خبراء التغذية البريطانيين نصائح لتلك الفئات لعيش حياة أفضل.

شكل التفاحة

وجدت الأبحاث أن نساء شكل التفاح أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري.

ولمحاربة هذا، يقترح الخبراء تقليص الكربوهيدرات (مثل الخبز الأبيض والمعجنات)، وتناول وجبة خفيفة من الشوكولاتة الداكنة، وإذا كنّ بحاجة إلى طعام حلو، فيمكنهن تزويد وجبتهن بمكونات غنية بالبروتين مثل الدجاج أو الديك الرومي أو السمك.

ويوصى بإجراء تمرينات مثل السباحة وركوب الدراجات والركض ورفع الأثقال.





شكل الكمثرى

يجب أن تكون صاحبة شكل الكمثرى حذرة من الدوالي وأمراض المفاصل والركبة، حيث إن زيادة الوزن يمكن أن تسبب ضغطًا على الأوردة وتسبب تآكل الركبتين والمفاصل بسرعة أكبر.

وقد تعاني صاحبة شكل الكمثرى أيضًا أكثر مع الدورة الشهرية واحتباس السوائل.

ونتيجة لذلك، يُنصح نساء شكل الكمثرى بتجنب استهلاك كثير من الدهون، وبدلاً من ذلك، يجب اختيار الأطعمة مثل الخبز والحبوب والفاصوليا والعدس.

ويجب أن يحاولن أيضًا ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، مع إيلاء اهتمام خاص لنشاط الأيروبيك وتخفيف الوركين والفخذين باستخدام القرفصاء.

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شكل الساعة الرملية

يعتقد العلماء أن نساء الساعة الرملية أكثر خصوبة وأقل عرضة للمعاناة من الاكتئاب.



ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يمكنهن الاطمئنان بسهولة عندما يتعلق الأمر بصحتهن.

لأن وزن الثديين الكبير يمكن أن يسبب آلاما في الرقبة والكتف والظهر، ما يجعل ممارسة التمرينات أكثر صعوبة.

ومثل جميع أشكال الجسم، يجب أن يقلل نساء شكل الساعة الرملية من الأطعمة المصنعة والسكر والكافيين، للحفاظ على صحتهن.

وعليهن تناول الدهون الصحية من الأفوكادو والسلمون والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.





شكل المستطيل

غالبًا ما يسهل على النساء ذوات هذا الشكل فقدان الوزن ولديهن مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والسكري وسرطان الثدي.



ومع ذلك، يكون لديهن في بعض الأحيان مستويات منخفضة من هرمون الإستروجين، والتي يمكن أن تعطل الدورة الشهرية وتزيد من خطر التهاب بطانة الرحم.

ولتعزيز الهرمونات الطبيعية، ينصح بتناول بذور الكتان وفول الصويا والفواكه مثل الفراولة والخوخ.

شكل المثلثات المقلوبة "الجزرة"

على الرغم من أن نساء هذا الشكل قد يبدون رياضيات، لكن إذا اكتسبن وزنا، فإنهن أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب ويتعرضن أيضًا لخطر الإصابة بهشاشة العظام.



ويوصي الخبراء بأن يحاولن بناء النصف السفلي من خلال التمارين واستهلاك كمية كبيرة من البروتين من الأطعمة مثل الدواجن والأسماك.