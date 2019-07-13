إنفوجراف.. 10 ممنوعات على مريض التوحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني حوالي 70 مليون شخص حول العالم من مرض التوحد، وفق إحصائية لمنظمة "التوحد يتحدث"، التي تنظم حملة عالمية للتوعية كل عام، وتعد أكبر منظمة متخصصة في علوم التوحد والدفاع عنه على الصعيد العالمي.

واضطراب طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثّر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي، ما يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي، ويتضمن أنماطاً محدودة ومتكررة من السلوك.

وتلعب الأسرة دوراً كبيراً في تقديم الرعاية اللازمة للطفل المريض بالتوحد وحمايته، إذ يحتاج إلى رعاية خاصة ونظام غذائي معيّن ومتابعة دورية مع الأطباء والإخصائيين لتحسين مهاراته السلوكية والحركية والاجتماعية.

الإنفوجراف التالي يرصد 10 ممنوعات على مريض التوحد، وهي:



