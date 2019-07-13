- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالسبت 2019/7/13 05:20 مساء بتوقيت أبوظبي
حقن الميزوثيرابي تحتوي على فيتامينات ومركبات طبيعية
يعد الميزوثيرابي من أهم التقنيات الحديثة في عالم تجميل الجلد، والتي تزيل آثار تقدّم العمر وبعض التشوهات بعيداً عن المشارط والجراحات ومن خلال مواد طبيعية وفيتامينات يتم حقنها تحت الجلد.
وتقول الدكتورة رغدة مصطفى، أخصائي الجلدية والتجميل بالليزر في مصر، إنَّ الميزوثيرابي هو تقنية يتم من خلالها حقن مكان معين في الجسم بفيتامينات أو أنزيمات أو هرمونات أو حتى صفائح دموية لأغراض صحيّة مختلفة منها إعادة نضارة الجلد، ويتم حقن الميزوثيرابي من خلال إبر صغيرة لإيصال مادة الحقن إلى الطبقة المتوسطة من الجلد.
وتضيف: "تحتوي حقن الميزوثيرابي على فيتامينات ومركبات طبيعية، وأحماض أمينية تساعد في تجديد الجلد وإعادة نضارته".
وفي الغالب يحتاج المريض لعدد من الجلسات تتراوح بين 3: 15 جلسة، ولا يحتاج إلى فترة نقاهة أكثر من يومين.
وعددت رغدة مصطفى فوائد حقن الجلد بالميزوثيرابي وهي:
إزالة التجاعيد وعلامات التقدّم في العمر.
علاج التصبّغات الجلدية والكلف.
معالجة آثار حبّ الشباب والهالات السوداء.
إعادة نضارة الجلد وحيويّته وشبابه.
تنشيط الدورة الدموية.
معالجة مسامات الوجه الواسعة وتحسين شكلها.
تفتيح الجلد وتحفيز الكولاجين.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 فوائد لعلاج الجلد بالميزوثيرابي.. أهمها إزالة التجاعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.