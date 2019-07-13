7 فوائد لعلاج الجلد بالميزوثيرابي.. أهمها إزالة التجاعيد

يعد الميزوثيرابي من أهم التقنيات الحديثة في عالم تجميل الجلد، والتي تزيل آثار تقدّم العمر وبعض التشوهات بعيداً عن المشارط والجراحات ومن خلال مواد طبيعية وفيتامينات يتم حقنها تحت الجلد.

وتقول الدكتورة رغدة مصطفى، أخصائي الجلدية والتجميل بالليزر في مصر، إنَّ الميزوثيرابي هو تقنية يتم من خلالها حقن مكان معين في الجسم بفيتامينات أو أنزيمات أو هرمونات أو حتى صفائح دموية لأغراض صحيّة مختلفة منها إعادة نضارة الجلد، ويتم حقن الميزوثيرابي من خلال إبر صغيرة لإيصال مادة الحقن إلى الطبقة المتوسطة من الجلد.





وتضيف: "تحتوي حقن الميزوثيرابي على فيتامينات ومركبات طبيعية، وأحماض أمينية تساعد في تجديد الجلد وإعادة نضارته".

وفي الغالب يحتاج المريض لعدد من الجلسات تتراوح بين 3: 15 جلسة، ولا يحتاج إلى فترة نقاهة أكثر من يومين.





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وعددت رغدة مصطفى فوائد حقن الجلد بالميزوثيرابي وهي:

إزالة التجاعيد وعلامات التقدّم في العمر.

علاج التصبّغات الجلدية والكلف.

معالجة آثار حبّ الشباب والهالات السوداء.

إعادة نضارة الجلد وحيويّته وشبابه.

تنشيط الدورة الدموية.

معالجة مسامات الوجه الواسعة وتحسين شكلها.

تفتيح الجلد وتحفيز الكولاجين.