شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": تقليل 300 سعرا حراريا من الوجبات يوميًا يحمى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون خلال دراسة استغرقت عامين أن تقليل السعرات الحرارية من المدخول اليومى بالوجبات يحمي القلب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إنه بالنسبة للبالغين الذين يتمتعون بالفعل بصحة جيدة أو بحمل بضعة كيلوات إضافية، فإن خفض حوالي 300 سعرة حرارية في اليوم قد يحسن بشكل ملحوظ مستويات الكوليسترول وضغط الدم وسكر الدم وعلامات أخرى.

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وقال باحثون: ليست مجرد خسارة الوزن التي تؤدي إلى هذه التحسينات، لكن بعض التغييرات الأيضية الأكثر تعقيدًا الناتجة عن تناول سعرات حرارية أقل تحقق نتائج أفضل.

وقال الدكتور كبير مؤلفي الدراسة "وليام كراوس"، دكتوراه في الطب، وأخصائي أمراض القلب وأستاذ الطب المتميز في ديوك، إن هناك شيء حول تقييد السعرات الحرارية، وبعض الآليات التي لا نفهمها بعد والتي تؤدي إلى هذه التحسينات".