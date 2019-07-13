- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البروكلي يعد الغذاء الأمثل لتعزيز عمل وظائف المخ ويحسن المزاج، كما يساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي، ويقوي مناعة الجسم، وهو أحد أنواع الخضراوات من فصيلة القرنبيط.
والبروكلي غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة غير أنه قليل السعرات الحرارية، ويمكن إعداده بمختلف الطرق، ويدخل في العديد من الوصفات خاصة في السلطات وبعض أنواع الشوربة.
ويقوم البروكلي بتوفير ثلث القيمة الغذائية التي يحتاج إليها الجسم من حمض الفوليك وفيتامين (أ)، لذا ينصح خبراء التغذية بالإكثار من تناوله خاصة في فصل الصيف، ويستعرض الإنفوجراف التالي أهم فوائد البروكلي الصحية:
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. 10 فوائد صحية للبروكلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.