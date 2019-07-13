إنفوجراف.. 10 فوائد صحية للبروكلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البروكلي يعد الغذاء الأمثل لتعزيز عمل وظائف المخ ويحسن المزاج، كما يساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي، ويقوي مناعة الجسم، وهو أحد أنواع الخضراوات من فصيلة القرنبيط.

والبروكلي غني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة غير أنه قليل السعرات الحرارية، ويمكن إعداده بمختلف الطرق، ويدخل في العديد من الوصفات خاصة في السلطات وبعض أنواع الشوربة.

ويقوم البروكلي بتوفير ثلث القيمة الغذائية التي يحتاج إليها الجسم من حمض الفوليك وفيتامين (أ)، لذا ينصح خبراء التغذية بالإكثار من تناوله خاصة في فصل الصيف، ويستعرض الإنفوجراف التالي أهم فوائد البروكلي الصحية:



