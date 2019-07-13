شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب اضطرابات نظم القلب؟ والان مع التفاصيل

يعاني البعض من اضطرابات نظم القلب. فما أسباب ذلك؟

أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي أن لاضطرابات نظم القلب أسباب عدة، منها أمراض عضوية مثل أمراض القلب، أو أمراض الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم.

Advertisements

كما قد يكون سببها أسلوب الحياة غير الصحي، بالتدخين، وشرب الخمر، وتعاطي المخدرات، علاوة على أنها قد تكون من الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

وأضاف المعهد الألماني أن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى ضيق التنفس، وتراجع القدرة على بذل الجهد، وفقدان الوعي، كما يمكن أن ترفع خطر الإصابة بقصور القلب، أو تفاقمه، إضافةً إلى رفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

لذلك يجب استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت في غياب المجهود الشاق.