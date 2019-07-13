المولودون مبكرا يعانون لإيجاد شريك حياتهم

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رحاب أحمدالسبت 2019/7/13 12:50 مساء بتوقيت أبوظبي
الأشخاص الذين يولدون مبكرا أكثر عُرضة لخطر صعوبات التعلُّم - أرشيفية
كشفت دراسة بريطانية حديثة، أنَّ الأشخاص الذين يولدون قبل الأوان قد يكونون غير محظوظين في الحب؛ لأنهم أكثر عُرضة لخطر صعوبات التعلُّم ومشكلات الصحة العقلية.
وخلصت دراسة أجرتها جامعة "ووريك" البريطانية على أكثر من 4 ملايين شخص إلى أنَّ المولودين في أقل من 37 أسبوعاً كانوا أقل ارتباطاً بأي علاقة عاطفية بنسبة الثلث تقريباً (28%)، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأظهرت دراسات سابقة أنَّ الأطفال الذين وُلِدوا مبكراً أكثر عُرضة لخطر صعوبات التعلُّم ومشكلات الصحة العقلية في وقت لاحق من حياتهم، وقد يتسبب ذلك في أن يكونوا خجولين ومحرجين اجتماعيا وأقل ميلا إلى المخاطرة.
ويعتقد العلماء في الدراسة الجديدة أنَّ هذه الصفات تجعل من الصعب على هؤلاء الأشخاص السيطرة على التحولات الاجتماعية مثل العثور على شريك حياة.
ويرجعون هذا الأمر إلى الصعوبات المعرفيّة التي تنشأ نتيجة لقضاء وقت أقل في الرحم، إضافة إلى أنَّ الضغط الذي يمارسه الآباء والأمهات خلال التعامل مع هؤلاء الأطفال قد يؤثر على مهاراتهم الاجتماعية.
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