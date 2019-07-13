شكرا لقرائتكم هبوط العملة التركية.. باكورة خسائر أنقرة من تسلم منظومة إس 400 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجعت الليرة التركية إلى 5.78 أمام الدولار منخفضة بنحو 2 في المئة..

بذلك تواصل الليرة منحى الخسائر التي منيت بها في العام الماضي وأدت إلى فقدان ما يقارب 30% من قيمتها.

إتمام أنقرة الصفقة العسكرية أثار حفيظة المستثمرين لديها ما أدى إلى تدني مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي بـ 2.13% خلال ساعات التداول التي أعقبت استلام المنظومة

ويتوقع مراقبون مزيدا من الانخفاض بسبب مخاوف من فرض واشنطن عقوبات على تركيا بسبب الصفقة



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