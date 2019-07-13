شكرا لقرائتكم الاتفاق السوداني الثاني.. التوقيع أم التأجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - من المرتقب أن توقع الاطراف السودانية اليوم السبت على اتفاق تقاسم السلطة الذي توصلا إليه مؤخرا قوى الحرية والتغيير والمجلس الانتقالي.

وكان المجلس العسكري الانتقالي اتفق مع قوى التغيير على الإعلان السياسي المُحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.



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