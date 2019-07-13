همدان وكسلان.. 5 نصائح طبية لتجديد نشاطك وحيويتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الحر والفرهدة تسبب الكسل وقلة الحركة"، وهى من المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حياتهم اليومية، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح الطبيعة التى تساعد على تجديد النشاط والتخلص من الكسل وفقا لما ذكره موقع realbuzz وهى :
1:مشاهدة التلفزيون من الهوايات التى يفضلها الكثيرون وخصوصا من يعانون من الكسل، ولكن من الممكن استغلال هوايتك فى ممارسة التمارين الرياضية البسيطة أثناء مشاهدة التلفزيون لتجديد النشاط والطاقة.
2:هناك بعض التمارين الذهنية التى تساعد على تجديد النشاط والطاقة وتقلل من خطر الاصابة بالزهايمر، فبدلا من مشاهدة التلفزيون أو الجلوس لفترات أمام الموبايل والتاب ، من الممكن قرءاة الكتب أو حل الكلمات المتقاطعة وغيرها من الأنشطة التى تساعد على تنشيط المخ.
3:أثبتت الدراسات والأبحاث أن تربية الحيوانات الأليفة يساعد على تنشيط الدماغ والحد من التوتر والقلق، كما أنه يعمل على تجديد النشاط والطاقة ومحاربة الكسل.
حيوانات
4:الرقص من الطرق التى تعمل على تنشيط الجسم والتخلص من الكسل والأرق ، ومن الممكن الرقص يوميا لتجديد النشاط والحصول على اللياقة البدنية.
5:الحصول على قسط كافى من النوم، يساعدك على محاربة الكسل و يجدد النشاط والطاقة.
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