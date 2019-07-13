العيش بالقرب من الحدائق يقلل الرغبة في التدخين

العيش في مكان يُطلّ على حديقة يؤدّي إلى تحسين الحالة الصحيّة العامة

كشفت دراسة بريطانية أنَّ العيش في مكان يُطلّ على حديقة أو متنزّه قد يُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الشوكولاتة أو تعاطي الكحوليات أو تدخين السجائر.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "بليموث" في إنجلترا أن العيش وسط المساحات الخضراء يُقلل المشاعر السلبيّة، وبالتالي يتراجع الميل إلى اللجوء لحلول غير صحيّة للتغلب على مشاعر الحزن أو القلق.

وتشير الدراسة إلى أنَّ التعرُّض للطبيعة ولو لفترات قصيرة يؤدّي إلى تحسين الحالة الصحيّة العامة.

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وطلب الباحثون من 149 مشاركاً ملء استطلاع عبر الإنترنت حول المكان الذي يعيشون فيه والملذات التي قد يلجأون إليها للتغلّب على مشاعر الحزن والقلق.

وأظهرت نتيجة الاستطلاع أنَّ المشاركين يفضِّلون الطعام بنسبة 38%، والشوكولاتة 32%، والكافيين 16%، والنيكوتين 16%، والكحول 9%.

وأجرت الدراسة قياساً لنسبة المساحات الخضراء في حي كل مشارك والمنظر الذي يراه من منزله وعدد مرات ذهابه إلى الحدائق.

وأظهرت النتائج أنَّ أولئك الذين تمكَّنوا من الوصول إلى حديقة أو متنزّه أو أقاموا في منازل تُطلّ على حدائق ومساحات خضراء كانوا أقل شهوة وإقبالاً على تناول الشوكولاتة أو تدخين السجائر أو تعاطي الكحوليات، كما أظهرت دراسات سابقة أنَّ التنزه لمدة 20 دقيقة يومياً في الهواء الطلق قد يقلل بشكل كبير من مستويات التوتر ويعزز الرفاهية.