القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عسر الهضم من أبرز الاضطرابات التي تصيب الجهاز الهضمي، والتي تتسبب للإنسان بالألم الشديد في البطن، ويصاحب عسر الهضم الشعور بالامتلاء والتخمة والانتفاخ، ومن أهم أسباب للإصابة بعسر الهضم وجود اضطرابات بالمعدة، ما يتسبب في الإمساك، كما أن الشعور بالاكتئاب والقلق قد يتسبب في مضاعفات لعسر الهضم، وفيما يلي نتعرف على كيفية علاج عسر الهضم بالطرق الطبيعية والأعشاب.



علاج عسر الهضم بطرق طبيعية:

1. الماء





عند الشعور بأعراض عسر الهضم يجب اللجوء إلى تناول كوب من الماء، والذي يساعد على التخفيف من زيادة الحمض المعدي، ما يقلل الشعور بعسر الهضم، كما أن الماء يقلل الانتفاخ وحرقان المعدة، وعليك بتناول كمية كبيرة من الماء يوميا لتجنب الإصابة بعسر العضم.

2. الجريب فروت





يحتوي الجريب فروت على كثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تستخدم لعلاج حرقة المعدة وعسر الهضم والألم الناتج عنه.

حتى يمكنك استخدام الجريب فروت للتخلص من عسر الهضم من الممكن تقشير الثمرة وترك القشرة حتى تجف، ويتم طحنها وعليك بتناول ملعقة صغيرة منها بمجرد الشعور بعسر الهضم وأعراضه.

3. البرتقال

يعتبر البرتقال من الفواكه الطبيعية التي تساعد على علاج حالات عسر الهضم، حيث إنه يحتوي على الأحماض الطبيعية ومنها حمض الأسكوربيك وأيضا حمض الستريك، وهما من الأحماض التي تساعد على تحفيز الجهاز الهضمي، وزيادة كفاءته مما يقي من عسر الهضم. لهذا عليك بتناول كوب من عصير البرتقال بشكل منتظم، ما يساعد على التقليل من حالة عسر الهضم.

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3. التفاح





يعد التفاح من الفواكه الرائعة التي لها قدرة على تخفيف أعراض عسر الهضم، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، التي تسهل عمل حركة الأمعاء، وعليك بتناول التفاح دون تقشيره، حيث إن معظم الألياف توجد بالقشرة.

4. الزنجبيل







يعد الزنجبيل من أهم الأعشاب التي تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض خاصة المرتبطة بالجهاز الهضمي، ومنها عسر الهضم، حيث يساعد على التقليل من الانتفاخ والغازات والألم الذي يصيب المعدة، ويمكنك غلي القليل من الزنجبيل وتناولها بشكل منتظم للوقاية من عسر الهضم.

5. القرفة





تساعد القرفة على علاج أمراض الجهاز الهضمي خاصة عسر الهضم، والتقليل من الانتفاخ والغازات، وبإمكانك غلي ملعقة صغيرة من القرفة في الماء، ويتم تحليتها بعسل النحل، وتناولها للتقليل من أعراض عسر الهضم.

6. الشمر



