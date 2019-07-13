شكرا لقرائتكم تيريزا ماي: سأخرج من منصبي بمزيج من الفخر وخيبة الأمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجمعة،إنها ستترك عملها هذا الشهر بمزيج من الفخر وخيبة الأمل. تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية جاءت بعد فشلها في تعهدها بإخراج بلادها من الاتحاد الأوروبي وتضميد انقساماتها.

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