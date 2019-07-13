رجيم النقاط نظام غذائي فرنسي الأصل يمتاز بقدرته العالية على إنقاص الوزن

رجيم النقاط نظام غذائي فرنسي الأصل، يقوم على تناول الأغذية منخفضة السعرات الحراريَّة، والغنيَّة بالألياف خصوصًا، نظرًا إلى دور الألياف في تحسين عمليَّة الهضم، ويمتاز رجيم النقاط بقدرته العالية على إنقاص وزن متتبعه، من دون حرمان، المزيد عن رجيم النقاط، وفوائده، وبرنامج تطبيقه، في الآتي:

من خلال تطبيق رجيم النقاط، يقوم الفرد بحساب الأطعمة التي يتناولها على شكل نقاط؛ كلّما كانت النقاط أقل، كان ذلك أفضل، وعند ممارسة الرياضة، فإنَّ المرء يخسر المزيد من الوزن، مثلاً: عند الجري لثلاثين دقيقة، يوميًا، يؤدي هذا النشاط إلى تسريع عمليَّة إنقاص الوزن.

عند تطبيق رجيم النقاط، يقوم الفرد بحساب الأطعمة التي يتناولها على شكل نقاط

تُحسب النقاط المسموح بها في هذا الرجيم، حسب الوزن والعمر والجنس ومستوى النشاط البدني، وفق الآتي:

النقاط في هذا الرجيم تختلف حسب الوزن والعمر والجنس

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• المرأة: 7 نقاط.

• الرجل: 15 نقطة.

• الطول أقلّ من 1.60 مترًا: نقطة.

• الطول 1.60 مترًا: نقطتان.

• الطول أكثر من 1.60 مترًا: نقطتان.

• العمر من 12 إلى 20 سنة: 5 نقاط.

• العمر من 21 إلى 35 سنة: 21 نقطة.

• العمر من 36 إلى 50 سنة: 3 نقاط.

• العمر 51 سنة فما فوق: نقطتان.

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• المجهود البدني اليومي الكبير: نقطتان.

• المجهود البدني اليومي الخفيف: نقطة.

• الخمول: 0 نقطة.

نموذج

رجل (15 نقطة)، يبلغ عمره 33 سنة (4 نقاط)، ويتجاوز طوله 1.60 مترًا (نقطتان)، ويبذل مجهودًا كبيرًا خلال اليوم (نقطتان).

مجموع النقاط: 15+4+2+2 = 23 نقطة، يوميًّا، أي يسمح لهذا الرجل باستهلاك 22 نقطة، خلال اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن صنوف الغذاء التي تساوي صفر في النقاط، لا يجب تناولها بكمِّ مفتوح:

• الـ"كابتشينو" (100 ميلليلتر) = نقطة.

يُسمح بشرب الـ"كابتشينو" خلال رجيم النقاط

• تفاحة (ثمرة صغيرة) = نقطة.

• الـ"مايونيز" (ملعقة صغيرة) = نقطة.

• الأرز المطبوخ بأنواعه (100 غرام) = نقطتان.

• خبز القمح (100 غرام) = 4 نقاط.

• فطيرة الفواكه (100 غرام) = 5.5 نقطة.

• عصير البرتقال من دون سكَّر (200 ميلليلتر) = نقطة.

• الزيتون الأخضر (5 حبَّات) = 0.5 نقطة.

• مُخلَّل الملفوف = صفر.

• الفطر الطازج = صفر.

• البسكويت (قطعة/ 10 غرامات) = نقطة.

• الشوفان (30 غرامًا) = نقطتان.

• الـ"دونات" (حبَّة/ 57 غرامًا) = 5.5 نقطة.

• الـ"كرواسان" باللوز (50 غرامًا) = 5 نقاط.

• الـ"كرواسان" بالشوكولاتة (60 غرامًا) = 5.5 نقطة.

رجيم النقاط

الـ"كرواسان" باللوز = 5 نقاط

• كعكة الشوكولاتة المحشوَّة (قطعة) = 3.5 نقطة.

• اللحم المفروم (ملعقة كبيرة) = نقطتان.

• الفشار (كوب) = 3 نقاط.

• الـ"مورتديلا" (شريحة) = نقطتان.

• الصودا (كوب) = 3 نقاط.

• التمر (3 حبَّات) = نقطة.

• الـ"تشبيس" (كيس صغير) = 3 نقاط.

التشيبس (كيس صغير) = 3 نقاط

• الخبز الأسمر (ربع رغيف) = نقطتان.

• الـ"توست" الأسمر (شريحة) = نقطة.

• سمك السلمون الطازج (120 غرامًا) = 3.5 نقطة.

• التونا المنقوعة في محلول ملحي (100 غرام) = نقطتان.

• شرائح الدجاج (100 غرام) = نقطتان.

• لحم البقر (50 غرامًا) = نقطة.

• اللحم المدخَّن (50 غرامًا) = نقطة.

• البطاطس المقليَّة (100 غرام) = 8.5 نقطة.

• زيت الزيتون البكر (4 ميلليترات) = نقطة.

• الزبادي خالي الدسم (كوب) = نقطة.



كوب من الزبادي خالي الدسم = نقطة

• البيتزا المُعدَّة منزليًّا (قطعة) = 4 نقاط.

• المُكسَّرات (10 غرامات) = 1.5 نقطة.

• صلصة الطماطم (3 ملاعق كبيرة) = نقطة.

• خبز الـ"برجر" الأبيض (قطعة) = 4 نقاط.

• الـ"برجر" المشوي (قطعة) = 5 نقاط.

• دجاجة مشويَّة (كاملة) = 20 نقطة.

• صلصة الـ"كاتشب" (ربع الكوب) = نقطة.

• الزبيب (10 غرامات) = 0.5 نقطة.

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