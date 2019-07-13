شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز معدة مسطحة.. بروتينات لازم تكون موجودة فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروتين ضرورى لتسريع عملية التمثيل الغذائى، حيث يعد الطعام الغنى بالبروتين مكونًا ضروريًا للأشخاص الذين يراقبون وزنهم والسعى نحو معدة مسطحة.

وفقا للدراسات التى نشرت على موقع " organic facts" فإنه لتخفيف الوزن من الضرورى الحفاظ على كتلة العضلات واتباع نظام غذائى مناسب لفقدان الدهون يحتوى على البروتينات.

و كلما زاد تمرينك، فهناك حاجة إلى تناول بروتين إضافى لتكملة العضلات المجهدة، لذا فإن إضافة بعض العناصر الغذائية المهمة يمكن أن يربط عملية الحصول على بطن مسطح.

الدجاج

مصدر ممتاز للبروتين، فالدجاج بدون جلد ضرورى لمراقبى الوزن، حيث يساعد على إنقاص الوزن دون زيادة وزنك، وتحتوى الدهون التى توجد على جلد الدواجن على فئة "الدهون غير الصحية"، لذا تأكد من نزعها للحصول على وجبة صحية.

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فراخ

بياض البيض

تعتبر بياض البيض الأفضل بالنسبة لفقدان الوزن، حيث يعتبر بياض البيض مصدر كبير للطاقة، وهو ما يتطلبه الجسم لضمان استمراره، كما يساعد فى جعل تقوية العظم، ويثبت عملية الشفاء الداخلية للجسم .



ماكولات بحرية

المأكولات البحرية

المأكولات البحرية هى بديل ممتاز للدواجن والبيض، فهى غنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 كما أنها قليلة الدهون، مما يجعله مثالياً لأولئك الذين يمارسون التمرينات الرياضية فى صالة الألعاب الرياضية للحصول على جسم أصغر حجماً ومعدة مسطحة.



فول الصويا

فول الصويا

فول الصويا هو مصدر كبير للبروتين لأولئك الذين يحاولون فقدان الوزن والحصول على معدة مسطحة، ويعتبر بديل البروتين للنباتيين ويكفى لسد احتياجات البروتين ، كما أنه يساعد على التحكم فى الكولسترول السيئ ويعزز الكولسترول الجيد فى الجسم.