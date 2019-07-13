خليكى قوية من جوه ومن بره.. أكلات هتقوى عضلاتك ومفاصلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هشاشة العظام والتهاب المفاصل من المشاكل الصحية التى تتعرض لها النساء دائما وخصوصا مع التقدم فى العمر وتغيير الهرمونات فى الجسم، فبعد انقطاع الدورة الشهرية تتأثر صحة الجسم وخصوصا العظام .
لذلك يقدم الخليج 365 بعض الأكلات التى ينصح المرأة بتناولها لتعزيز صحة العضلات والمفاصل وفقا لما ذكره موقع healthline وهى:
1: الإكثار من تناول البرتقال، حيث يحتوى على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات الاخرى التى تحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.
البرتقال
2: سمك السلمون، يعتبر من أبرز أنواع الأسماك التى تعمل تحتوى على نسبة كبيرة من الاحماض والمعادن التى تحافظ على صحة العضلات والمفاصل وتجديد النشاط والطاقة.
سمك السلمون
3: الكرنب: يعتبر من ابرز أنواع الخضروات التى تحتوى على كمية عالية من الكالسيوم الذى يعزز صحة العضلات ويقوى العظام والمفاصل ويحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.
4: البروكلى: يحتوى على نسبة عالية من الألياف والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الالتهابات والكسور.
بروكلى
5:يعتبر الخرشوف من أبرز أنواع الخضروات التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين أ والكالسيوم وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعزز صحة العضلات والمفاصل .
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