شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فرك عينيك يمكن أن يسبب لهما أضرارا جسيمة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغبار والحساسية والنظر المستمر على شاشات الكمبيوتر يجعل العين ضعيفة ومتعبة، وأول ما نقوم به هو فرك العين باستمرار.

ولكن فرك العين يمكن أن يلحق بها ضررا بالغا إلى حد كبير، حيث تؤكد التقارير الطبية وفقا لتقرير موقع "allaboutvision" أن فرك العين باستمرار يحفز العصب المبهم، ويساعد هذا العصب فى إبطاء نبضات القلب، مما يساعد فى تخفيف التوتر.



أضرار فرك العين

استمرار فرك العين قد يؤدى إلى كسر الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة فى العين.

فرك عينيك يعنى انتقال البكتيريا الموجودة فى يديك إليها، والتى يمكن تسبب التهابات العين البكتيرية الحادة والتى قد تؤدى إلى التهابات مثل التهاب الملتحمة.

هناك اعتقاد خاطئ بأن فرك العين قد يزيل الجسم الغريب، ولكن على العكس من ذلك، يمكن أن يتسبب فرك الجسم الغريب فى تلف القرنية.

يمكن أن يؤدى الفرك المستمر أيضًا إلى جفاف العيون.

فى حالة وجود أى إزعاج فى العين اتبع هذه الخطوات البسيطة التالية، وقم بزيارة الطبيب إذا كانت هناك أعراض تهيج وحساسية ثابتة فى العين، أهمها ضع قطرات المسيل للدموع: فهى أفضل وسيلة لتهدئة عينك من أى عدوى وتهيج، أيضا تساعد الكمادات الدافئة باستخدام قطعة قماش مبللة ودافئة ووضعها على عينيك عند حدوث تهيج للتخلص من أى بكتيريا فى العين.