مايا مرسي تؤكد أن مصر اتخذت إجراءات جادة لتمكين المرأة في شتى المجالات

أكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن الحقوق الإنسانية للمرأة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية تعد حجر الزاوية في تحديد مضامين التطبيق العام لحقوق الإنسان في حياة الدول.

وأضافت مايا مرسى، فى تقرير لها نشر على دراسات حقوق الانسان بالمنصة الإلكترونية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية،والتى تتضمن قاعدة بيانات محلية وإقليمية ودولية شاملة عن كل ما يتعلق بموضوعات حقوق الإنسان، أن التأثير الإيجابي لإدراجها في زوايا البنيان الدستوري والقانوني يعد نقطة فاصلة في مدى الالتزام بها، تمهيداً لرصد المؤشرات المتصلة بتطبيقها على أرض الواقع في إمكانية متابعة تطوير حالة المرأة في هذه المجتمعات، ومدى قدرتها على احترام حقوقها كمواطنة كاملة الأهلية تتمتع بكافة حقوقها الإنسانية بجوار التزاماتها الوطنية والاجتماعية.

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وأشارت مرسى إلى أن مصر بذلت جهداً كبيراً لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تعمل على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تهدف إلى تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلباً على المرأة وتفعيل دورها، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، كما تتبنى الدولة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورها.

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