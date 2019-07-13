شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات هتعرضك للالتهاب الرئوى المزمن.. خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الالتهاب الرئوى من أبرز الأمراض التى تصيب الشعب الهوائية وتسبب ألم شديد فى الصدر معدم القدرة على التنفس، كما يسبب السعال الشديد وارتفاع درجة الحرارة والغثيان، قد يكون ذلك بسبب الاصابة ببعض الفيروسات ودخول الجراثيم للرئتين.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى وهى :



سعال

1: يعتبر التدخين من أبرز العادات السيئة التى تزيد من خطر الاصابة بالالتهاب الرئوى والأمراض السرطانية المختلفة.

2:ضعف الجهاز المناعى يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والالتهاب الرئوى.

3:الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية يؤثر على صحة الرئتين ويسبب الالتهاب الشديد.

4:التعرض المستمر لنزلات البرد والأنفلونزا يسبب الالتهاب الرئوى.

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التهاب رئوى

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للوقاية من التهاب الرئوى:

1: يجب الاهتمام بأخذ التطعيمات التى تحد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى.

2:الاهتمام بالنظافة الشخصية مع غسل اليدين باستمرار وذلك للوقاية من العدوى والجراثيم.

3:تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتى تنتشر فيها الجراثيم والعدوى.

4:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية، حيث تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوى.