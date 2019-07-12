مع موسم الصيف فوائد ومخاطر السباحة للأطفال

تخفِّف السباحةُ من حرارةِ الجو على الأطفال، وتُرَفِّهُ عنهم، كما أنهم يقضون خلالها ساعاتٍ من المرح. ومن الحقائق التي أَثْبَتَهَا العلمُ أن السباحة بالنسبة للرُّضَّعِ تحديدًا تُعتبر غريزة، ويستطيع الرضيعُ ممارستَها بمساعدة التدريب والتمرين؛ فالطفل الرضيع يكون مستعدًا للسباحة على الفور، فهي تساعده على الشعور بالاستقلال، مما يسرّع القدرةَ على الحَبْوِ والمشي، كما تساهم السباحة في تطوير الحركة السليمة له، بالإضافة إلى تحسين وظائف العضلات والعظام والدورة الدموية ووظائف الرئتين.