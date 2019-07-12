أعراض نقص الكالسيوم بالجسم وأهم الأطعمة الغنية به

الكالسيوم من العناصر الغذائية الضرورية لتقوية العظام والأسنان، وهو عنصر مهم للأطفال والرضع وكبار السن للوقاية من هشاشة العظام وللوقاية من الكثير من الأمراض الأخرى، ويتسبب نقص الكالسيوم بالجسم في الكثير من المشكلات الصحية، وفيما يلي نرصد لكم أهم أعراض نقص الكالسيوم عند الكبار والأطفال، وأهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

أعراض نقص الكالسيوم بالجسم عند الكبار:

آلام وتشنجات وضعف العضلات.

الشعور بالألم في مناطق مثل الفخذين والذراعين والظهر.

الإنسان المصاب بنقص الكالسيوم يشعر بالتعب الشديد والدوار ونقص الطاقة بالجسم.

ضعف التركيز وكثرة النسيان.

التعرض إلى بعض الأمراض الجلدية مثل الالتهابات والتي يصاحبها الاحمرار والبثور التي تظهر على الجلد، والتعرض إلى الأكزيما والصدفية.

النقص في الكثافة المعدنية للعظام والتي تؤدي إلى الإصابة بالهشاشة، وزيادة الفرصة للتعرض إلى كسور العظام.

بالنسبة للنساء تكون فترة ما قبل الحيض مؤلمة جداً.

تعرض الأسنان إلى الكثير من مشكلات الأسنان، ومنها تهيجات اللثة وتسوس الأسنان.

من الممكن أن يعاني المصاب بنقص الكالسيوم من الاكتئاب والاضطرابات المزاجية المختلفة.

آلام الصدر.

صعوبة البلع.

أعراض نقص الكالسيوم عند الأطفال:

إصابة العظام بالوهن والضعف.

التأخر في ظهور الأسنان.

ظهور علامات الإصابة بالكساح، واعوجاج القدمين.

تنميل أصابع القدمين والذراعين.

الإصابة بنوبات من التهيج لدى الأطفال الرضع.

عدم قدرة الطفل على النوم ليلاً بشكل سريع، والإصابة بالأرق.

علاج نقص الكالسيوم:

عند التوجه إلى الطبيب قد يصف أنواعا من العلاج التي تساعد على زيادة نسبة الكالسيوم بالجسم، وهذا عن طريق المكملات الغذائية والاهتمام بفيتامين د، والذي يساعد على العلاج وهذا لأنه يساعد على زيادة امتصاص الكالسيوم بالجسم.

من المهم الاهتمام بالوزن الصحي للجسم والتخلص من السمنة الزائدة.

ممارسة الرياضة تساعد أيضا على علاج نقص الكالسيوم.

الإقلاع عن التدخين والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

أهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم

1. الحليب

يعد الحليب من أهم أنواع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، كما أنه غني بفيتامين "د" الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، ويسهم الحليب في إمداد الجسم بالطاقة، ولهذا من المهم تناول الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي يوميا.

2. السمك





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يحتوي السمك على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة ويقي من أعراض الإصابة بنقص الكالسيوم ومخاطرها الصحية، ومن أفضل أنواع الأسماك المفيدة في ذلك السردين والسلمون.

3. الخضراوات الورقية





الخضراوات الورقية تساعد على علاج حالات نقص الكالسيوم، ومن أهم الخضراوات الورقية اللفت والقرنبيط والبروكلي والملوخية.

4. البقوليات





يتوافر الكالسيوم في البقوليات مثل الفاصولياء واللوبيا، بالإضافة إلى أن البقوليات تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة الأخرى، ومنها حمض الفوليك ولهذا يجب إدراجها في النظام الغذائي الخاص بك.

5. المكسرات





تناول المكسرات يساعد على الوقاية من الإصابة بنقص الكالسيوم بالجسم، ومن أنواع المكسرات المفيدة البندق والجوز واللوز والكاجو.