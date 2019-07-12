سان جيرمان يرفع راية الاستسلام أمام نيمار وبرشلونة

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رفع راية الاستسلام أمام مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، في ظل رغبة الأخير في العودة إلى برشلونة الإسباني.

وتمرد اللاعب الدولي البرازيلي على ناديه، برفضه الانضمام إلى تدريبات فريق العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع، وهو ما دفع ناديه لإدانة سلوكه ببيان رسمي.

وبحسب صحيفة "El Pais" الإسبانية، فإن سان جيرمان تراجع عن تعنته ضد اللاعب، مبديا استعداده للتفاوض مع من يرغب في ضمه هذا الصيف.

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وأفادت الصحيفة بأن النادي الباريسي اشترط الحصول على 150 مليون يورو إلى جانب لاعب آخر من البارسا، نظير التخلي عن نيمار للفريق الكتالوني.

وبات الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي المرشح الأقرب لدخول تلك الصفقة المرتقبة، التي تسمح لنيمار بالعودة إلى ناديه السابق بعد عامين فقط على رحيله.

يذكر أن تقارير صحفية قد أفادت في الساعات الماضية برغبة ريال مدريد الإسباني في مزاحمة غريمه على ضم نيمار، رغم التعاقد مؤخرا مع البلجيكي إيدين هازارد.

وكان نيمار انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.