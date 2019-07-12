تأهل الجزائر وتونس.. نشرة "العين الرياضية" لكأس الأمم الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" والخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، تطالعون عناوين مختلفة.

حجز منتخبا الجزائر وتونس بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية "مصر 2019"، على حساب كوت ديفوار ومدغشقر تواليا.

منتخب الجزائر بلغ المربع الذهبي بصعوبة على حساب كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليواجه نيجيريا في نصف النهائي.

في المقابل، تأهل المنتخب التونسي إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز بثلاثة أهداف دون رد على حساب مدغشقر، ليواجه السنغال في نصف النهائي الآخر.

وينتظر أن تقام مباراتا نصف نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.