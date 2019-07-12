شكرا لقرائتكم خبر عن الحرمان من النوم يهدد صحتك العقلية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النوم راحة بال.. مقولة شهيرة عن النوم الذى يعبر عن الحالة التى يكون فيها جسمك في راحة تامة، وتعتبر هذه هي المرة الوحيدة في اليوم الذي تكون فيه عضلات الدماغ في حالة شلل.

أثناء النوم ووفقا لتقرير موقع " sleep" يكون الشخص غير مدرك تمامًا لما يحدث حوله، ويقدم النوم العديد من الفوائد التى تلعب دورا هاما في حياتك اليومية، بعض ميزاته تشمل:

يحافظ على الصحة العقلية.

يعزز الصحة البدنية.

يحسن نوعية الحياة المتدهورة.

الأداء الصحي للدماغ.

Advertisements



الارق

الآثار السلبية للحرمان من النوم

تقلب المزاج.

الغضب.

الضغط العصبى.

انخفاض القدرات العقلية.

اضطرابات نفسية.

قلة النوم يمكن أن تعرقل مستويات هرمونات الإجهاد التي يمكن أن تضر الدماغ بالكامل، كما أنه يسبب العديد من المخاطر لقدرات التفكير وحياة العمل غير المتوازنة.