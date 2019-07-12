وصفات تساعد على التخلص من دهون الأرداف

تعد مشكلة تراكم الدهون في منطقة الأرداف من أكثر المشاكل المتعلقة بالوزن بين السيدات والفتيات، وهناك العديد من الحلول التي تساعد على التخلص من زيادة الوزن في هذه المنطقة، ومن خلال هذه المقال سوف نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكنك إعدادها في المنزل للتخلص من هذه المشكلة مع مراعاة تجنب الأطعمة السريعة والمقليات والمياه الغازية لأنها تسبب زيادة الوزن.

إليك وصفات تساعد على حرق دهون الأرداف

وصفة الزنجبيل والقرفة للتخلص من دهون الارداف

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مكونات الوصفة:

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

2 ثمرة ليمون مقطعة شرائح

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري وعاء مناسباً وأضيفي إليه المكونات السابقة ثم قومي بملئه بالماء المغلي

ضعي الخليط بالماء المغلي على النار واتركيه لمدة خمس دقائق حتى يغلي

ارفعي الخليط من على النار واتركيه حتى يبرد

احرصي على تناول كوب من الخليط ثلاث مرات يومياً قبل الوجبات الرئيسية بنصف ساعة





مشروب بذور الشمر لحرق دهون الارداف

مكونات المشروب:

نصف ملعقة من بذور الشمر المطحونة

كوب من الماء المغلي

طريقة التحضير والاستخدام:

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ضعي الشمر بداخل كوب الماء المغلي وارفعيه على النار لمدة دقائق قليلة حتى تتجانس المكونات اتركي المزيج حتى يبرد ثم قومي بتناوله قبل الأكل بربع ساعة.

وصفة خل التفاح لحرق دهون الارداف

مكونات الوصفة:

القليل من خل التفاح

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طريقة التحضير والاستخدام:

طبقي خل التفاح على منطقة الأرداف مع التدليك

اتركي خل التفاح على منطقة الأرداف والجانبين لمدة خمس عشرة دقيقة

اغسلي المنطقتين بالماء الدافئ

احرصي على تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً

وصفة زيت الزنجبيل وزيت الزيتون لحرق دهون الارداف

مكونات الوصفة:

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون

كمية مناسبة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام:

احضري وعاء مناسباً ثم ضعي ملعقة الزنجبيل وأضيفي إليه زيت الزيتون مع التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسكة طبقي الخليط على منطقة الأرداف والجانبين مع التدليك الجيد اتركي الخليط لمدة لا تقل عن ساعتين

اشطفي المنطقة بعد ذلك بالماء الدافئ.

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