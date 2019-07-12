بالصور.. الإصابة تضرب عطال خلال مواجهة كوت ديفوار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى المنتخب الجزائري ضربة موجعة خلال مواجهة كوت ديفوار، الجارية ضمن منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بإصابة لاعبه يوسف عطال.
وبعد مرور 27 دقيقة على بداية المباراة، دخل الظهير الجزائري في التحام قوي مع أحد مدافعي كوت ديفوار داخل منطقة الجزاء، ليسقط أرضا على كتفه.
وبدا اللاعب الدولي الجزائري متأثرا بألم شديد في الكتف، ليشير للجهاز الفني بضرورة تبديله، وهو ما حدث بالفعل، حيث قرر مدربه جمال بلماضي إقحام مهدي زيفاني بدلا منه.
وجاء هذا التغيير أثناء تقدم المنتخب الجزائري بهدف سجله سفيان فيغولي بعد مرور 20 دقيقة على بداية اللقاء.
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