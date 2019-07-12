شكرا لقرائتكم خبر عن رأسها ملتوية.. اعرف قصة الفتاة الباكستانية والسبب فى حالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر فتاة باكستانية تبلغ من العمر 11 عاما، إجراء عملية جراحية، حيث تعانى من اضطراب عضلى ما يجعل رقبتها ملتوية بزاوية 90 درجة، والتى تعرف طبيا باسم "الصعر"، حيث انحنت رأسها شيئا فشيئا حتى وصلت إلى تلك الحالة، بينما لم تلاحظ أسرتها فى بادئ الأمر ما أصابها.



الفتاة الباكستانية الفتاة الباكستانية

وبدأت المشكلة للفتاة التى تدعى "أفسين كومبار" فى باكستان، عندما كان عمرها ثمانية أشهر، وأصيبت أثناء لعبها مع الأطفال خارج المنزل، حيث أصبحت غير قادرة على الحفاظ على رأسها منتصبا، كما أنها تعانى من آلام دائمة، ما يجعلها تكافح من أجل تناول الطعام والدخول إلى المرحاض وحتى المشى، كما تمنعها حالتها من الذهاب إلى المدرسة، حيث تجلس فى المنزل، وفقا لما ذكرته جريدة "ديلى ميل" البريطانية.



الفتاة الباكستانية مع اخواتها الفتاة الباكستانية مع اخواتها

وتسببت حالة الفتاة فى حيرة الأطباء، لمعرفة السبب وراء التواء رقبتها بذلك الشكل بينما لا تستطيع الأسرة تحمل تكاليف الجراحة.



الفتاة الباكستانية الفتاة الباكستانية

واكتسبت قصة "أفسين" اهتمامًا عالميًا قبل عامين، وتم نقل الفتاة إلى مستشفى أغاخان الجامعى فى كراتشى، لإجراء فحص طبى قبل إجراء عملية محتملة.