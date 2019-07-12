3 أنواع من الأسماك تساعد على تحسين صحة طفلك ونموه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الأسماك من أهم أنواع اللحوم التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع healthychildren فإن هناك بعض أنواع الأسماك الضرورية لصحة ونمو الأطفال وهى..
سمك التونة
تونة
يحتوى سمك التونة على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على نمو الأطفال وحمايتهم من الأمراض، كما أنها تقوى العضلات والمفاصل.
سمك السلمون
سلمون
واحد من أكثر أنواع الأسماك أهمية للكبار والصغار، وذلك لفوائده المتعددة على صحة السم فهو يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة، والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والعدوى، كما انه يحمى الطفل من الاصابة بالأمراض السرطانية.
السمك البلطى
بلطى
يحتوى على كمية عالية من "البروتين، الكالسيوم، فيتامين ب"، وغيرها من العناصر والفيتامينات الأخرى التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتساعد على نمو الطفل وتعزيز صحة الجهاز العصبى، كما أنه يساعد على التركيز والنشاط.
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