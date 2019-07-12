هشام عبدالله أكثر من نصف حالات العقم لدى الذكور والإناث بسبب السمنة

أكد الدكتور هشام عبد الله استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام، أن عمليات تكميم المعدة وتحويل المسار، من أفضل الجراحات التي تستخدم في التخلص من زيادة الوزن، فضلًا أنها تعمل على زيادة القدرة الجنسية وهذا يعد مدخل مهم وأصيل لتحسين العلاقات الزوجية، وذلك بعكس ما يشاع من بعض الناس الغير متخصصين في المجال الطبي بشأن جراحات السمنة.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله، أن العلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته تتطلب جسدًا ممشوقا وقوامًا جيدًا، مشيرًا إلى وجود علاقة عكسية ما بين السمنة والجماع لأن زيادة الوزن قد تمنع الزوجين من تحقيق الرغبة بل تؤدي أحيانا إلى نفور الطرف الآخر من البدين، حيث أن السمنة قد تؤدي إلى فقدان الرغبة تمامًا في الجماع.

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وقال استشاري جراحات السمنة، إن هناك علاقة وثيقة بين زيادة الوزن واضطرابات الدورة الشهرية الناتجة من خلل في الإباضة، وحدوث الإجهاض ورفع نسبة الخلل في نمو الجنين وذلك عند النساء، أما بالنسبة للرجال فالسمنة تؤثر على هرمونات الذكورة بشكل عام مما تضعف الجسد ويصبح غير قادر على أداء مهامه.

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أضاف الدكتور هشام عبد الله، أن كل فشل ينشأ من السمنة يختفي بزوالها، والواقع أن أكثر من نصف حالات العقم لدى الذكور والإناث تعود لخلل هرموني بسبب السمنة يزول بذهاب السمنة؛ لذلك نجد مرض تكيس المبايض يزول بعلاج السمنة، فضلًا عن أن عدد الحيوانات المنوية السليمة لدى الرجل تزيد بتحسن الوزن، وحتى القدرة الجنسية التي تعود لمستوى طبيعي بالخلاص من السمنة.

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