شكرا لقرائتكم خبر عن البدانة تهدد طفلك بالسكري والكبد الدهني والان مع التفاصيل

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من خطورة البدانة على صحة الأطفال، إذ تهددهم بالسكري، وارتفاع ضغط الدم، والكبد الدهني، وبمشاكل المفاصل.

ولتجنب هذه المخاطر ينصح المركز الألماني الوالدين بالعمل على إنقاص وزن الطفل بتعديل النظام الغذائي، بالإكثار من الخضروات، والفواكه، وتقليل الدهون، والسكريات، والوجبات الجاهزة والسريعة، والمواظبة على ممارسة الرياضة مثل كرة القدم، والسباحة، بمعدل لا يقل عن ساعة ونصف يومياً.