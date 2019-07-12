كشفت دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الربو يصيب الملايين من الأشخاص حول العالم لكنه يجعلهم أيضاً أكثر عرضة للسكتة الدماغية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حلل الباحثون بيانات أكثر من 1300 مريض بالربو من البالغين، وكان متوسط أعمارهم 47 عاما، لم يصب أي منهم بأمراض القلب في بداية الدراسة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أن الأشخاص المصابين بالربو كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب، والذبحة الصدرية بمعدل 57%.

اقرأ أيضا

:دراسة تكشف عن طريقة لتقليل أزمات الربو عند الأطفال

Advertisements

وأوضح الدكتور "تاترسال" أستاذ مساعد في الطب بجامعة ويسكونسن الأميركية، أن الربو المزمن يميل إلى أن يكون أكثر حدة وأكثر صعوبة للسيطرة عليه بالأدوية من الربو الذي يبدأ في مرحلة الطفولة.

وأضاف الدكتور لين هوروفيتز المتخصص الرئوي في مستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، أنه يعتقد أن عوامل الخطر المشتركة قد تربط بين صحة الرئتين والقلب.

قد يهمك أيضا:الهواء السام عامل خطر حقيقي للإصابة بالربو لدى الأطفال

دراسة حديثة تكشف أنّ مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بالسمنة