موجة من الانتقادات اللاذعة تطال ميغان ماركل بسبب صورتها مع طفلها

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دوقة ساسيكس بسبب صور حديثة نشرت لها وهي تحمل رضيعها آرشي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن ميغان ماركل تعرضت لانتقادات لاذعة من مستخدمي الإنترنت على الطريقة السيئة لحملها أرشي، في الصور المنشورة مؤخرا والتي تظهرها غير متحكمة بالوضعية.

والتقطت هذه الصور، التي انتقد فيها رواد الإنترنت ميغان ماركل، أثناء حضورها ودوقة كامبريدج كاثرين لعبة البولو، في 10 يوليو الحالي، بمشاركة كل من الأميرين هاري ووليام.

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حيث كتب أحد المعلقين يقول:"إنها على وشك أن تسقطه" وعلق آخر بقوله:"كان عليها أن تلبس المسكين قبعة وجوارب. إنها لا تعرف كيف تحمل الطفل".

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وكتب في تعليق ثالث:"من الواضح أنها غير قادرة على رعاية طفلها. أي أم هذه التي تحمل طفلها بهذه الطريقة".

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت نفسه، تعليقات من مستخدمين آخرين يدافعون عن ماركل، حيث كتب أحدهم: "أنا شخصيًّا لا أحب هذه الفتاة، ولكن لا يمكنكم انتقادها لمجرد أنها لا تحمل طفلها بشكل صحيح، إنها تجربة جديدة عليها. كلنا في البداية كنا نحمل الأطفال بطريقة غريبة".

ودافع آخر عن زوجة الأمير هاري بقوله:"ربما تحاول الاختباء من ملاحقة الكاميرات لها، إن الدوقة تتعلم شؤون الأمومة".

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