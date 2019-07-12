5 علامات لزيادة البروتين بالجسم.. أبرزها الجفاف ورائحة الفم

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية الضرورية للنمو والإصلاح في الجسم، وكذلك الحفاظ على صحة جيدة، كما أصبحت مكملات البروتين شائعة أيضا في عالم اللياقة البدنية، ولكن ماذا يحدث إذا كنت تتناول الكثير منها؟

نقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" عن جمعية "ناو بيشنت" للخدمات الطبية البريطانية أنه عادة ينصح بشدة بالبروتين في النظام الغذائي اليومي لأن البروتينات ضرورية لعدة وظائف في الجسم، فهي تساعد على النمو وتطور المخ والعظام الصحية وإنتاج الهرمونات.

وتتكون البروتينات من "كتل بناء" تسمى الأحماض الأمينية، ويمكن العثور عليها في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان. كما تبين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تساعد على تقليل الدهون وفقدان الوزن وزيادة الشبع أو الشعور بالامتلاء والحفاظ على العضلات.

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ولكن كشف الأطباء أنه إذا كان شخص ما يستهلك الكثير من البروتين في نظامه الغذائي اليومي، فإنه يعرض نفسه لمتاعب صحية. والعلامات تشمل الإمساك أو الإسهال والجفاف والصداع وسوء التنفس ورائحة الفم الكريهة، وأضافوا أن الكثير من البروتين يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة الوزن وأمراض القلب وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ولذلك ينصح الأطباء بأنه إذا كنت تشعر بأنك تستهلك الكثير من البروتين في نظامك الغذائي وتتعرض لأي آثار جانبية أو إذا كنت تفكر في بدء نظام غذائي يعتمد على البروتين، فراجع طبيبك لمعرفة ما إذا كان هذا الأمر مناسبا لك.



وبشكل عام، وكما توضح مؤسسة التغذية البريطانية، فبالنسبة للبالغين، يقدر متوسط الاحتياج بـ0.6 جم إلى 0.75 جم من البروتين لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميا. وهذا ما يعادل نحو 45 جم في اليوم للنساء و56 جم في اليوم للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و50 عاما.

وتزداد الكمية قليلا للرضع والأطفال وللنساء الحوامل والمرضعات، ويمكن للرياضيين أو الأشخاص الذين لديهم هدف صحي في الاعتبار، مثل بناء المزيد من العضلات، زيادة كمية البروتين في نظامهم الغذائي اليومي وتناول مكملات البروتين. أما إذا كنت تواجه مشاكل في الكبد أو القلب، فيجب عليك تجنب المكملات الغذائية أو التشاور مع الطبيب.